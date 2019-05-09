İğne yaptırmak orucu bozar mı? Diyanet'ten iğne ve aşı açıklaması geldi

Aşı olmak ve iğne yaptırmak orucu bozar mı? sorusunun cevabı son günlerde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Hastalar tedavi süreçleri boyunca oruçlarını erteleyebilirler. Ama yine de ramazan ayında oruç tutmak isteyenler iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları daha uygun olur. Yine de imkânı olmayanlar tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Fakat yapılan hiçbir iğne gıda ve vitamin iğneleri olmamalıdır. Tüm merak edilenler haberimizde…

AŞI OLMAK VE İĞNE YAPTIRMAK ORUCU BOZAR MI? DİYANET AÇIKLADI...

Oruç; yemek, içmek, cinsel ilişki ve bunların kapsamına giren şeylerle bozulur. Bu sebeple, besin değeri taşımayan aşılar orucu bozmaz.

Tedavisi devam eden hastalar, sağlıklarına kavuşup tedavileri sona erinceye kadar oruçlarını erteleyebilirler. Bununla birlikte, Ramazan ayında herkesle birlikte oruca devam etmeyi arzu ediyorlar ve oruç tutmalarına da başka bir engel bulunmuyorsa iğnelerini iftardan sonra yaptırmaları yerinde olur. Bu imkâna sahip olmayanlar, tedavi ve aşı amaçlı iğne yaptırabilirler. Ancak, oruçlu iken gıda ve vitamin iğneleri yaptıranların, ağızdan aşı alanların damardan serum ve kan verilenlerin orucu bozulur. Daha sonra bu oruç kaza edilir.



