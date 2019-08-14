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  3. Iğdır'da türü tehlikede olan sülük yetiştirildi

Iğdır'da türü tehlikede olan sülük yetiştirildi

Iğdır'da türü tehlikede olan sülük yetiştirildi

Iğdır Üniversitesi'nde türü tehlikede olan sülük yetiştirildi. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Mine Köktürk, 30 anaçla başladığı sülük yetiştirme çalışmasında 200 yavru üretmeyi başardı.

Köktürk, "Türkiye'nin bazı bölgelerinde sülük yetiştiriliyor ama Iğdır Üniversitesi'nde ilk kez pilot proje uygulandı. Buradaki amacımız tıpta kullanılan sülükleri doğadan toplamak yerine böyle üreterek kullanıma sunmak" dedi

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