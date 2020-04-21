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Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

Horasan-Karakurt-Kağızman yolu trafiğe kapatıldı

Horasan-Kağızman-Karakurt karayolu Karakurt Barajı'nın su tutmasıyla birlikte ulaşıma kapatıldı.

Sarıkamış-Karakurt bölgesinde yapım çalışmaları tamamlanan ve 31.12.2019 tarihinden itibaren su tutmaya başlayan Karakurt Barajı nedeniyle halihazırda ulaşımın sağlandığı mevcut Horasan-Karakurt-Kağızman yolu ve Horasan-Karakurt-Kars yolu su kotunun yükselerek ulaşıma engel teşkil etmesi nedeniyle Karayolları Bölge Müdürlüğünce trafiğe kapatıldı. Ulaşım, küçük araçlar için Karaurgan üzerinden; büyük kamyon, tır gibi araçlar için ise Horasan-Ağrı-Doğubayazıt-Kars alternatif güzergahlarından sağlanacak.


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