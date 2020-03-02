Hindistan cevizli puf nasıl yapılır? Hindistan cevizli puf tarifi ve yapılışı

Hindistan cevizli puf nasıl yapılır? sorusu merak ediliyor. Gelinim Mutfakta Hindistan cevizli puf tarifi ve yapılışı nasıldır? Gelinim Mutfakta hafta içi her gün ekrana geliyor. Yarışmada yaşananlar izleyiciler tarafından merak ediliyor. Cuma günü yayınlanmayan final günü bugün ekrana geliyor. Tarifi en güzel yapan yarışmacı, en yüksek puanın sahibi olabilecek.

HİNDİSTAN CEVİZLİ PUF NASIL YAPILIR?

2 sb. süt

2 y.k. un

4 y.k. toz şeker

2 y.k. buğday nişastası

1 paket vanilya

1 y.k. tereyağı

Tabanı İçin ;

Yulaflı bisküvi

Süslemek İçin ;

Hindistan Cevizi veya renkli şekerlemeler

Bin tencereye tereyağ ve vanilya dışındaki tüm malzemeleri alın. Pişirmeye başladığınız malzemeler muhallebi kıvamını alana kadar karıştırmaya devam edin. Muhallebi piştikten sonra tereyağ ve vanilyayı ekleyebilirsiniz. Ağzını kapattığınız muhallebinizi 30 dakika dinlendirin. Hazır olan muhallebinizi yulaflı bisküvilerin üzerine sıkma torbası veya kaşıkla koyalım.

Süslemenizi istediğiniz şekilde yapabilirsiniz.