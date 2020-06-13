HES kodu ne işe yarıyor? SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES kodu koronavirüs salgını sonrası normalleşme sürecinde, kaldırılan seyahat kısıtlamalarının hemen akabinde faaliyet vermeye başladı. Şehirler arası yolculuk yapacak olanlar için bazı seyahat yerlerinde HES kodu gerekiyor. Salgının yeniden yayılmasını kontrol altına almak adına düzenlenen bu uygulama, gerekli olunup olunmayan durumlar için kafalarda soru işareti bırakmaya başladı. HES kodu ile ilgili bilinmesi gerekenler haberimizde...

HES KODU NEDİR?

Öncelikle HES kodunun tam olarak ne olduğuyla ilgili bilgilendirme yapmak yerinde olacaktır. HES kodu, korona virüsü salgını sonrasında şehirler arası seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hemen akabinde faaliyet vermeye başlayan bir uygulamadır. Sağlık Bakanlığı tarafından düzenlenen bu uygulamaya göre; uçak ve tren yolculuğu yapacak olan vatandaşların söz konusu kodu edinmeleri gerekiyor. Böylelikle sistem üzerinde kaydı sağlanan vatandaşlar aracılığıyla, salgının yeniden yayılmasını önleyici bir takip sistemi yürütmek amaçlanıyor. Özel araçla seyahat edildiğinde bu kod gerekli değil. HES kodu, SMS ve uygulama üzerinden olmak üzere 2 farklı şekilde edinilebiliyor.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

SMS ile HES kodu almak için, HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla, T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi (gün sayısı olarak) yazılacak ve 2023'e gönderilecek. Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılıyor. Atılacak olan mesaj için örnek vermek gerekirse;

"HES 1234567890 1234 15."Bu şekilde mesaj atıldığında kod 15 gün geçerli olmuş oluyor.

UYGULAMADAN HES KODU NASIL ALINIR?

HES kodu, Sağlık Bakanlığı'nın "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girilerek de alınabiliyor. Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklanıyor ve kod kullanım süresi seçilerek HES kodu oluşturulmuş oluyor.

Uygulamada kod üretimi, üretilen kodun süre ile kısıtlanması, paylaşılması, silinmesi gibi tüm seçenekler, kişinin kendi kontrolünde olmuş oluyor. Vatandaşlar, Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden dilediği sayıda kod üretebiliyorlar. Ayrıca kullanışlı olması bakımından çeşitli kolaylıkları içeren bu uygulamayla; hangi kodu, hangi kurumla paylaştığının listesi görüntülenebilirken; istenildiği takdirde iptal de edilebiliyor.