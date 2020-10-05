05 Ekim 2020 Pazartesi 12:57 | Son Güncelleme:
Herkes seferber oldu: Keçisini kurtarmak isterken bataklığa saplandı
DHA
Kahramanmaraş'ta bataklığa saplanan keçisini kurtarmak isterken kendiside bataklıkta mahsur kalan Oruç Vural, ekiplerin 1 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı. O anlar kameralar anbean yansıdı.
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 69 yaşındaki Oruç Vural, bataklığa saplanan keçisini kurtarmak için bataklığa girdi. Girişimi sonrasında kendisi de bataklıkta mahsur kalan Vural, bataklıktan güçlükle çıkarıldı.
DHA'da yer alan habere göre, beline kadar bataklığa batan ve tüm çabalarına rağmen çıkamayan Vural'ı görenler hemen itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler Vural'ı 1 saatlik çalışma sonrası battığı yerden çıkarabildi.
Ekiplere teşekkür eden Vural, Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.
OLAY ANI KAMERADA
Bataklığa saplanan Oruç Vural'ı kurtarma çabaları kameralara yansıdı. Görüntülerde ekiplerin ve çevredeki vatandaşların seferber olduğu görülüyor.