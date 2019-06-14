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  3. Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran

Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran

Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir" Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran

Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Sevilen yarışma programı yine izleyenlerine heyecan dolu anlar yaşatmayı başardı. Sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster, her bölümü ile sevenlerine keyifli dakikalar yaşatıyor. Kim Milyoner Olmak İster 14 Haziran’da yeni bölümüyle ekran karşısında izleyicilerle buluştu.

Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu Hangisi, ayçiçeğine verilen adlardan biri değildir? Murat Yıldırım’ın sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevapları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 14 Haziran Cuma günü yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster soruları aratılıyor. Her bölüm birbirinden zor soruların sorulduğu yarışmanın cevapları internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Günebakan

B: Gündöndü

C: Günaşık

D: Güngören

Doğru Cevap: Güngören

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