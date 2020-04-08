Son dakika İçişleri Bakanlığı karantina açıklaması: Hangi illerde karantina var?

Son dakika İçişleri Bakanlığı karantina açıklamasında bulundu. Vatandaşlar koronavirüse karşı karantinaya alınan yerleşim yerlerini merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından karantinata alınan bölgeler ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. İçişleri Bakanlığı, 45 ildeki 156 yerleşim yerinde karantina uygulaması sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde ise karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında, 45 ildeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere, 156 yerleşim yerinde karantinanın sürdüğünü, 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulamasının sona erdirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında, 8 Nisan saat 16.00 itibarıyla Türkiye genelinde toplam 156 yerleşim yerinde, mülki idare amirleri başkanlığındaki il ve ilçe hıfzıssıhha kurulları kararıyla karantina uygulamasının yapıldığı belirtildi.

HANGİ İLLERDE KARANTİNA VAR?

Hangi illerde karantinanın olduğu açıklanmadı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Karantina tedbirleri 45 ilimizdeki 2 ilçe merkezi, 6 belde, 92 köy, 47 mahalle ve 9 mezra olmak üzere toplam 156 yerleşim yerinde uygulanmaktadır. Toplam 5 ildeki 6 yerleşim yerinde karantina uygulaması sona erdirilmiştir. Söz konusu karantina uygulamaları tedbir amaçlı olup koronavirüs salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve yerleşim yerlerindeki sosyal izolasyonu sağlamak üzere alınmıştır."