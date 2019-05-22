Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,0981
  • 6,8111
  • 249.985
  • 84.167
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Ardahan'da 'şap' karantinası

Ardahan'da 'şap' karantinası

Ardahan'da 'şap' karantinası

Ardahan'da, büyükbaşlarda şap hastalığı görülmesi üzerine kent merkezindeki hayvan pazarında, karantina uygulaması başlatıldı.

Atatürk Mahallesi çevre yolu üzerinde bulunan hayvan pazarındaki büyükbaşlarda, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince şap hastalığı tespit edildi. Ekipler, hayvan pazarında karantina uygulaması başlattı. Karantina, hayvan pazarı ile 10 kilometre yakınında uygulanırken, büyükbaşlardan alınan numuneler, şap enstitüsüne gönderildi. Gerekli dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarının ardından hayvan pazarı, 30 gün sonra yeniden açılacak.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Hayattaki zorlukları atlatmak kolay değil. Hep bir yenisi vardır

Bunu da Atlattım Dedikten Hemen Sonra

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Karadenizli kardeşler "yürüyen serender" yaptı

2 DHKP-C'li teröriste tutuklandı