Hakkari'de sağanak yağış sele dönüştü

Hakkari'de dün etkili olan ve bugün de devam eden yağış sele dönüştü. Şemdinli-Derecik karayolunda çökmeler meydana gelirken kapanan yol, 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

DHA'da yer alan habere göre, Hakkari ve ilçelerinde dün etkili olan sağanak, sele neden oldu. Dün başlayan ve bugün de aralıklarla devam eden sağanak nedeniyle, Şemdinli-Derecik karayolunun 25'inci kilometresindeki Tütünlü Köprüsü mevkiinde öğle saatlerinde sel oluştu.

Selden dolayı kapanan karayolu, Karayolları ve İl Özel İdaresine bağlı ekiplerinin 3 saat süren çalışması sonucu yeniden ulaşıma açıldı. Yolda kalan araçlar da yapılan çalışmanın ardından yoluna devam etti.