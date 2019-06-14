İstanbul hava durumu: İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji uyardı!

Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? Hava durumu, dışarı çıkacak vatandaşlar için önem arz ediyor. Pikniğe, tatile, sokağa çıkmak isteyen insanlar hafta sonu hava durumunun nasıl olacağını araştırıyor. Özellikle Cumartesi ve Pazar günü hava durumu önem teşkil ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’den aldığımız bilgilere göre İstanbul’da Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık Cumartesi günü en düşük 22, en yüksek ise 28 derece olacak. İşte detaylı hava durumu raporu

İSTANBUL’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden aldığımız bilgiler doğrultusunda İstanbul’da Cumartesi günü gökgürültülü sağanak yağaş etkili olacak. Sıcaklığın 28 derece civarında seyretmesi beknelirken en düşük sıcaklık ise 22 derece olacak.

Pazar günü ise yağışlar kesilecek ve hava parçalı bulutlu 31 derece olacak.

ANKARA’DA HAFTA SONU HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Ankarada’da Cumartesi günü kuvvetli gökgürültülü sağanak yağış etkili olacak. Sıcaklık en düşük 15, en yüksek ise 28 derece olacak. Ankara’da yağış Pazar günü de etkili olacak.