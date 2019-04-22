Günlük ve haftalık burç yorumları! 22 Nisan günlük burç yorumları

Günlük ve haftalık burç yorumları merak edilen konuların arasında yer alıyor. Astrolojide önemli bir yere sahip olan burçlar yorumlanarak kişilere tahminler sunuyor. Gününün nasıl geçeceğini merak eden, fırsatları kaçırmak istemeyen binlerce kişi burç yorumlarına başvuruyor. Birçok kişi sorunlar yaşadığı noktalarda burçlara başvurarak çözüm arıyor. Binlerce kişinin her gün takip ettiği burç yorumları haberimizin detaylarında…

GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU (21 Mart - 20 Nisan)

Sevgilinizden gelen kötü haber yüzünden biraz canınız sıkkın olabilir. Bunun sebebi ikinizin de birbirinize biraz özensizleşmeniz. İş durumları da kötü gittiği için birbirinizin üstüne çok geliyor olabilirsiniz. Bunu engellemek için birbirinize daha fazla anlayış göstermeli daha fazla vakit ayırmalısınız.

BOĞA BURCU (21 Nisan – 20 Mayıs)

Güzel başlayan hafta sonunuz bugüne de yansımış durumda ve neşeniz yerinde. Pazartesi günü yapacağınız işlerin ve aktivitelerin planlarını yapmaktasınız. Doğru gidiyorsunuz devam etmelisiniz.

İKİZLER BURCU (21 Mayıs - 20 Haziran)

Bugün dağınık ve dalgın bir gününüzdesiniz. Hafta boyu biraz yorucu geçmiş olması buna sebep olmuş gibi görünüyor. Hafta başı için daha dikkatli ve odaklı bir şekilde davranmalısınız. Bu sayede işlerinizin daha olumlu gitmesi mümkün.

YENGEÇ BURCU (21 Haziran - 22 Temmuz)

Bugün ailenizle güzel ve uzun soluklu zaman geçirmeye kararlısınız. Bir program yapmak istiyorsunuz ama kafanızda çok seçenek olduğundan biraz aklınız karışmış durumda. Doğal ve tabi bir yere gitmek hepinize iyi gelecektir.

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 23 Ağustos)

Bugün güne çok enerjik başlamanızın sebebi uzun süren orucu bir temponun ardından dinlenmiş olmanız. Bu durumda harika bir gün geçirmemeniz için hiç bir sebep yok. Kendinizi temiz havanın ve doğanın ahengine bırakabilir veya sevdiklerinizle güzel bir aktivitede bulunabilirsiniz. Harika bir gün sizi bekliyor.

BAŞAK BURCU (24 Ağustos - 23 Eylül)

Her şeyin yolunda gittiğini düşündüğünüz ve bunun rahatlığı içerisinde olduğunuz bir gündesiniz. Bunu avantaja dönüştürmek ve keyifli hale getirmek sizin elinizde, esprilerinizle de çevrenizi eğlendirebilir güzel vakit geçirebilirsiniz.

TERAZİ BURCU (24 Eylül - 23 Ekim)

Bu ara aklınıza sürekli olarak iş ve parasal durumlar geliyor. Bunun için çabalamak ve işinizi geliştirmek istiyorsunuz. Dikkatli ve otokontrollü hareket etmelisiniz.

AKREP BURCU (24 Ekim - 22 Kasım)

Yeni tanıştığınız arkadaşınızla aranız çok iyi ve ilişkiniz sevgili olmaya doğru hızlı adımlarla ilerliyor. Mutlusunuz ve hiç bozulmasın istiyorsunuz. Kaybetmemenizin yolu hislerinize güvenip ona da yansıtmak ve güvenmekten geçiyor.

YAY BURCU (23 Kasım - 21 Aralık)

Bu günlerde arkadaşlarınıza birçok konuda yardımcı oldunuz. Birkaç arkadaşınızdan küçük tatlı sürprizlerin gelmesi keyfinizi bir hayli yerine getirdi. Hafta başı için hazırlıklarınızı eksiksiz yapacaksınız. Ve harika bir gün geçirmemeniz için bir engeliniz yok.

OĞLAK BURCU (22 Aralık - 20 Ocak)

Bu ara biraz yoğun bir dönemdesiniz. Bir taşınma süreci yaşıyor olabilirsiniz. Bu yüzden yoruldunuz ve stresli bir hal almaya başladınız. Ama bu dönemi aşacak ve mutlu yarınlarla tekrar buluşacaksınız. Sadece bu uğraşlarınızın iyi sonuç vermesi için biraz daha sabırla koşuşturmanız gerekiyor.

KOVA BURCU (21 Ocak - 18 Şubat)

Bu ara çok duygusal bir döneminizdesiniz. Yaşadığınız ve duyduğunuz olaylardan normale göre daha fazla etkileniyor ve üzülüyorsunuz. Bunu okuyarak, müzik dinleyerek veya farklı sosyal aktivitelerde bulunarak daha pozitif yaklaşımlarla üstünüzden atmalısınız.

BALIK BURCU (19 Şubat - 20 Mart)

Kariyerinizle ilgili uğraşılarınız bu ara artmış durumda. Bu durumdan memnunsunuz fakat biraz saplantı haline gelmiş durumda. Bu yüzden bunu bir standarda bağlamak ruhunuza daha iyi gelecektir. Bu sayede aileniz ve sevgilinize de daha çok vakit ayırabileceksiniz.

HAFTALIK BURÇ YORUMLARI

KOÇ (21 Mart - 20 Nisan)

Nisan'la birlikte boyunca çevrenizdeki şeyler sakinleşecektir. İş konusunda, önceki oldukça heyecanlı olaylarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde pasif ve gerileme durumunda olacaksınız. Bu dönem boyunca Koçları hak edilmiş dinlenme bekleyecek. Aile tatilleri veya sağlıklı hafta sonlarını sabırsızlıkla bekleyebilirsiniz.

BOĞA (21 Nisan - 20 Mayıs)

Nisan ayındaki başlıca olay, esasen burçlara göre kişisel gelişimi ilgilendiriyor. Kendinizi bir kavga ya da anlaşmazlık içinde bulduktan sonra gözleriniz nihayet açılacaktır. Başkalarına karşı davranışınızın değişmesi gerektiğini göreceksiniz. Çok fazla inat sizi tartışmalara itebilir. Etkili olması için Boğa tüm bunları tek başına gerçekleştirmek zorundadır.

İKİZLER (21 Mayıs - 20 Haziran)

Nisan ayında ilişkinizde bazı yanlış anlama veya sorunlar olabilir. Özel olarak ciddi bir şey olmasa bile bu durumu hafife almamalısınız. İnatçı olmayın. Diğer görüşleri dikkatle dinleyin ve yalnızca kendinizinkine değil, diğer çözümlere de açık olun. İkizler bu yolla çeşitli sorunları önleyebilir.

YENGEÇ (21 Haziran - 22 Temmuz)

Nisan ayında pozitif enerji saçacaksınız ve bunu çevreye de yayacaksınız. Bu nedenle Yengeç burcunun sosyal ilişkileri sürdürmesi çok kolay olacak. Aşkınızla karşılaşmak, bunun yanı sıra kariyerinizde çok değerli olabilecek ilginç temaslar elde etmek, fakat aynı zamanda sadece boş zamanınızı değerlendirmek için de büyük bir şansa sahipsiniz.

ASLAN (23 Temmuz - 23 Ağustos)

En zor zamanlarda ailenizden yardım bekleyebilirsiniz. Ruhunuzu beslemenin yolunu bulurlar. En sevdiklerinize onlara minnettar olduğunuzu gösterin ve iyiliklerine karşılık verin. Bunların kıymetini bilmemek, hoş olmayan yanlış anlamalara yol açar. Aslanlar eşleri ile tekrar uyumlu olmayı başarıyorlar. Nisan ayında yıldızlar istikrarlı bir konumdadır.

BAŞAK (24 Ağustos - 23 Eylül)

"Nisan'daki hava nedeniyle kendinizi keyifsiz ve depresif hissediyorsanız, ailenizin ya da en yakın arkadaşınızın yakınlığını arayın. Kesinlikle kendinizi izole ederek ""köşenize çekilmeyin"". İnsanlar ruhunuzu besleyebilirler. Başak'ın kişiliği geliştikçe ve daha da olgunlaştığında yavaş ama emin adımlarla istikrarlı bir döneme girecektir."

TERAZİ (24 Eylül - 23 Ekim)

Sevgiliniz yine de sizi suçlarsa, agresif olmayın ve sadece hatalarını işaret etmeyin. Her şeyden önce kendi hatalarınızı düşünün. Kendinizi kötü hissederseniz, aileniz bu Nisan ayında size yardımcı olacak ve destekleyecektir. İşte Teraziler'in yararlı tavsiyeler ve anlayış bulabileceği yer burasıdır. İş temposu yüksek olur, ancak stres bugün teninizin altına geçmeyecek. Her sorunu serin bir kafa ile çözün. Bazı atölyeleri ziyaret edin. Yalnız olmaktan korkuyorsanız yanınıza iyi bir arkadaş alın.

AKREP (24 Ekim - 22 Kasım)

Nisan istikrarlı bir dönem olacak. Yıldızlar nihayet ideal bir konuma geldi ve sonunda dalgınlığınız sona erdi. Kariyerinize daha fazla zaman ayıracaksınız ve daha verimli olacaksınız. İş temponuzu geliştireceksiniz. En çalışkan meslektaşları bile Akrep'i yakalarken sorunlar yaşayacaklar. Dikkatinizi en çok gereken yere çevirin ve dikkatiniz ıvır zıvır şeylerle dağılmasın. Size zararı olacak aktiviteler yapmayacaksanız daha iyi olacak, riskler yüksek.

YAY (23 Kasım - 21 Aralık)

Nisan'da işinizden keyif alacaksınız. Zaman çok hızlı geçecek ve geç saatlerde çalışmaya bile aldırış etmeyeceksiniz. Buna rağmen Yay burçları ailelerini ve en yakın arkadaşlarını ihmal etmemelidir. Sizi seven insanlar böyle yüksek bir çalışma temposu belirlediğinizi görmekten hoşlanmazlar. Dinlenmeye çalışın, rahatlamak ve aile yemeği için vakit ayırın. Bir dans kursuna katılmak istiyorsanız, bir dakika daha beklemeyin, şimdi kayıt olun. Bir eşinizin olmaması önemli değildir, birileriyle tanışacaksınız.

OĞLAK (22 Aralık - 20 Ocak)

Nisan'da ne yazık ki bazı problemler ortaya çıkabilir. Bu, iş arkadaşları ya da işverenler arasındaki uyuşmazlıklar, çalışma yerinin değişmesi ya da acilen çözülmesi gereken önemli bir görev ile ilgili olabilir. Her türlü durumda da yoğun olacaksınız. Bu zamanlarda bile Oğlak burcu, strese yenik düşmemeli ve sadece kendisi için vakit ayırmalıdır. Şimdi büyük bir ev temizliği için doğru andır. Bunu kabul edin, bu zamanla ilgiliydi.

KOVA (21 Ocak - 18 Şubat)

Kova burcu Nisan'da kariyerinde yine başarılı olacak, bu onları geliştirip büyütecek. Kesinlikle kendinizi pasifliğe bırakmayın. Üstleriniz işinizde gösterdiğiniz belli bir standarda alıştı ve bunu hala sizden bekliyorlar. Diğer yandan, tanıdıklarınıza ve ilişkilerinize daha fazla zaman ayıracaksınız. Tiyatro eğlenceli olabilir; bu, tür seçimine bağlıdır. Bunu gözden geçirin.

BALIK (19 Şubat - 20 Mart)

Son zamanlarda çok fazla stres yaşadınız. İşyerindeki şartlar tam dikkatinizi gerektiriyor. Bu burç yorumlarına göre Nisan ayında durumlar sakinleşecektir. Nihayet dinlenmek için zamanınız olacak ve boş zamanınızı istediğiniz şekilde geçireceksiniz. Bu dönem Balık burcu için çok uyumlu olacak. Geleceğinizi planlamaktan çekinmeyin. Bugünlerde yıldızlar doğru konumdadır. Herhangi bir karardan pişman olmayacaksınız.