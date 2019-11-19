Güleda'yı öldüren zanlıdan kan donduran paylaşım! 'Saat 13:47 Bitti'

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü 1. sınıf öğrencisi Güleda Cankel, eski sevgilisi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay Isparta'nın Fatih Mahallesi'nde bir apartta yaşandı. Ailesi Muğla'da yaşayan Güleda Cankel, dün Muğla'dan Isparta'ya gelen eski sevgilisi ile henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın ardından eski sevgilisi, Güleda Cankel'i bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından kaçan şüpheli Z.P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan, Cankel'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Güleda Cankel’in cenazesi otopsi yapılmak üzere SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı haberi alan ailesi de Isparta’ya geldi. Annesi hastane önünde sinir krizi geçirerek bayıldı ve tedavi altına alındı. Güleda Cankel, yapılacak otopsinin ardından memleketine uğurlanacak. Cankel’in öldürülmesi sınıf arkadaşlarını da yasa boğdu. Arkadaşları hastaneye gelerek, yaşanan cinayete büyük tepki gösterdi.

‘CANINIZIN İSTEDİĞİ ZAMAN ÖLMEYECEKSİNİZ’

Olayın ardından kaçan Zafer P. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Zafer P.'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ise kan dondurdu. Genç kızı katleden cani, Güleda Cankel'in ölüm saatini Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımda, "Her şeyin zamanı yaşadığınız o andır. Mutlu olmayı ertelemeyin, canınızın istediği zaman ölmeyeceksiniz. Ve biz o zamanın değerini bilemedik. 18/11/2019 saat 13:47 bitti" notunu düştü.

Zafer P.'nin hesabının açıklama kısmına da "Ömrü kısa, sevgisi sevgisi sonsuz kelebeğim" yazarak kalp koyduğu görüldü.

BABANIN GÖZYAŞLARI

Güleda Cankel'in bu sabah tamamlanan otopsisinin ardından baba Mustafa Cankel ve yakınları morga gelerek cenazeyi aldı. Gözyaşlarına hakim olmayan baba Cankel'i yakınları oradan uzaklaştırarak sakinleştirmeye çalıştı. Cenaze, memleketi Muğla'da toprağa verilmek üzere yola çıktı.

(İHA-Sputnik)