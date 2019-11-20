Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Isparta Valiliği tarafından Güleda Cankel'in (19) darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve katil zanlısının şikayet olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda 'kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı'nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Isparta Valiliğinde görevli bir vali yardımcısının konuyla ilgili görevlendirildiği kaydedildi.

İHA