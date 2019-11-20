Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6935
  • 6,3018
  • 270.593
  • 107898
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Güleda'nın katledilmesiyle ilgili idari soruşturma başlatıldı

Isparta’da önceki gün 19 yaşındaki genç kızın eski erkek arkadaşı tarafından boğulup, daha sonra bıçaklanarak öldürülmesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının ihmali olup olmadığına yönelik idari soruşturma başlatıldı.

Isparta Valiliği tarafından Güleda Cankel'in (19) darp edildikten sonra polis merkezine götürüldüğü ve katil zanlısının şikayet olmaması nedeniyle serbest kaldığı konusunda 'kamu kurum ve kuruluşlarının herhangi bir ihmali olup olmadığı'nın netlik kazanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi. Soruşturma kapsamında Isparta Valiliğinde görevli bir vali yardımcısının konuyla ilgili görevlendirildiği kaydedildi.

İHA


Oğuzhan'dan ayrılık sonrası flaş hamle!
'Beyaz yalan söylesen razıydım'
İrem Derici ailesine sığındı!
O da kendi markasını oluşturacak
Heyecanlandıran paylaşım! 'Hazırsak başlayalım'
<p>Honaz’da 15.yüzyılda Sultan 2. Murat tarafından yaptırılan 2. Murat Cami’ni ayağa kaldırılması iç

500 Yıllık Tarih Ayağa Kalkıyor... 2. Murat Cami Restore Ediliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Bakan resmen açıkladı! 1.6 milyon memur ve emeklinin maaşı artacak

Çin 6G için tarih verdi