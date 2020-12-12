  • $7,8449
  • 9,5103
  • 463.8
  • 1370.7
  • Haberler
  • Yaşam
  • Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?
12 Aralık 2020 Cumartesi 23:32 | Son Güncelleme:

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir?

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir"

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir? Kim Milyoner Olmak İster soruları ve cevapları ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu'nun üstlendiği programda çıkan bu soru ekran başındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Sorunun cevabını merak edenler ise Google da araştırmalar yapmaya başladı. İşte o sorulardan bir tanesi...

Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.

GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GÖRE HANGİ UNVAN EDİRNE'YE AİTTİR?

A: En büyük salata tabağı

B: En büyük kızartma tavası

C: En büyük ayran maşrapası

D: En büyük çorba kazanı

Doğru cevap: B En büyük kızartma tavası

<p> Peki, Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi olan bu tesisin detayları neler? Gaziantep'te

Türkiye'nin 2. büyük içme suyu projesi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Doğum günü partisine baskın! Polis gizli kapıyı buldu

Haydar Aliyev vefatının 17. yılında anılıyor

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.