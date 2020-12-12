Guinness Dünya Rekorlarına göre hangi unvan Edirne'ye aittir? Televizyon ekranlarının başarılı yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster cumartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Atv ekranlarında yayınlanan ve sunuculuğunu Kenan İmirazlıoğlu’nun üstlendiği program 7’den 70’e herkesin ilgisini çekmeyi başarıyor. Çıkan sorulardan bazılarının cevapları ise ekran başındaki izleyiciler tarafından merak ediliyor.



GUİNNESS DÜNYA REKORLARINA GÖRE HANGİ UNVAN EDİRNE'YE AİTTİR?

A: En büyük salata tabağı

B: En büyük kızartma tavası

C: En büyük ayran maşrapası

D: En büyük çorba kazanı

Doğru cevap: B En büyük kızartma tavası