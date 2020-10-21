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21 Ekim 2020 Çarşamba 07:00 | Son Güncelleme:

Gözde Acar: Vokal koçum Can Tosun'dan dayak yedim

Gözde Acar: Vokal koçum Can Tosun'dan dayak yedim
- NESLİHAN KESKİN

Vokal koçu Can Tosun ve arkadaşından dayak yediğini söyleyen şarkıcı Gözde Acar, koruma istedi. Mahkeme Acar'ı haklı buldu.

Ünlü şarkıcı Gözde Acar, 4 Ekim’de stüdyoda vokal koçu Can Tosun ve arkadaşı Çağatay Doğan tarafından darp edildiğini iddia etti. Korunma talep eden Acar’ın şikayet dilekçesinde olay günü şu sözlerle anlatıldı: “Tosun, ‘Sıkıldım’ dedi. Acar’ın giderlerse rezil olacağını söylemesi üzerine, Tosun ile Doğan, ‘Senden bir b.k olmaz” dedi. Acar ‘Nasıl konuşuyorsunuz?’ deyince ikili, ‘Seni öldürürüz o..pu’ şeklinde tehdit ve hakaret etti. Tosun, Acar’a önce tekme attı ardından çelik termosu Acar’a fırlattı.”

Acar’ın avukatı Dr. Candaş Gürol, mahkemenin Tosun ile Doğan’a 2 ay süreyle şarkıcıya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdiğini açıkladı. 

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