Gözde Acar: Vokal koçum Can Tosun'dan dayak yedim

Ünlü şarkıcı Gözde Acar, 4 Ekim’de stüdyoda vokal koçu Can Tosun ve arkadaşı Çağatay Doğan tarafından darp edildiğini iddia etti. Korunma talep eden Acar’ın şikayet dilekçesinde olay günü şu sözlerle anlatıldı: “Tosun, ‘Sıkıldım’ dedi. Acar’ın giderlerse rezil olacağını söylemesi üzerine, Tosun ile Doğan, ‘Senden bir b.k olmaz” dedi. Acar ‘Nasıl konuşuyorsunuz?’ deyince ikili, ‘Seni öldürürüz o..pu’ şeklinde tehdit ve hakaret etti. Tosun, Acar’a önce tekme attı ardından çelik termosu Acar’a fırlattı.”

Acar’ın avukatı Dr. Candaş Gürol, mahkemenin Tosun ile Doğan’a 2 ay süreyle şarkıcıya yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdiğini açıkladı.