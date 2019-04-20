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  3. Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı

Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı

Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı

Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının dereye devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi hafif yaralandı.

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Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Çağlayan Şelalesi mevkisinde, yağmurla yumuşayan toprağın kayması sonucu yoldan çıktı.

Araç, yaklaşık 50 metre mesafeden dereye devrildi. Kazada, 6 özel harekat polisi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA

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