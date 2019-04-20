Giresun'da zırhlı polis aracı devrildi: 6 yaralı
Giresun'un Şebinkarahisar ilçesinde zırhlı polis aracının dereye devrilmesi sonucu 6 özel harekat polisi hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bölgede devriye gezen özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç, Çağlayan Şelalesi mevkisinde, yağmurla yumuşayan toprağın kayması sonucu yoldan çıktı.
Araç, yaklaşık 50 metre mesafeden dereye devrildi. Kazada, 6 özel harekat polisi hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şebinkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA