Genç kadın kendisini döven kocasını pompalı tüfekle öldürdü! 'Ben öldürmeseydim o beni öldürecekti'

Adana Seyhan’da kıskançlık nedeniyle aralarında bir süredir sorun olan Fikriye ve Hakan Özbek çiftinin arasında önceki gece tartışma çıktı. Alkollü olan Hakan Özbek, kendisini aldatmakla suçladığı eşine hakaret ederek, dövmeye başladı. Kocasının elinden kurtulan Fikriye Özbek, bir an cinnet getirdi.

EKİPLERE TESLİM OLDU



Evde bulunan pompalı tüfeği eline alan Özbek, kocasını göğsünden vurdu. Silah seslerini duyan Özbek’in yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirip, polisten de yardım istedi. Özbek’in olayın ardından yakınlarına “Ben öldürmeseydim, o beni öldürecekti” dediği öğrenildi. Sağlık ekipleri, Hakan Özbek’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Özbek’in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, kocasını öldürdükten sonra evinin önünde polisin gelmesini bekleyen Fikriye Özbek ekiplere teslim oldu. Gözaltına alınan genç kadının polise verdiği ilk ifadesinde ise öldürmek maksatlı ateş etmediğini söylediği öğrenildi.

Fikriye Özbek, eşini öldürdükten sonra kapının önünde polis ekiplerini bekledi.