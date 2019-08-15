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Geleneksel yöntemle yapıyor, siparişleri yetiştiremiyor

Geleneksel yöntemle yapıyor, siparişleri yetiştiremiyor

Marmaris’te yaşayan Ayşe Cengiz, geleneksel yöntemle 150 yıllık taş el değirmeninden bulgur yapıyor. Doğal üretilen buğdaydan yapılan bulgurun kilosu 15 liradan satılıyor.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde doğal olarak üretilen buğdaydan ve geleneksel yöntem olan taş el değirmeninden üretilen bulgur yoğun talep görüyor. Marmaris’e 50 kilometre uzaklıktaki kırsal Taşlıca Mahallesi’nde yaşayan 55 yaşındaki Ayşe Cengiz, annesinden öğrendiği yöntemle doğal bulgur yapıyor. Cengiz hasat edilen buğdayı yıkayıp, iki saat pişirdikten sonra kuruması için güneşe bırakıyor. Yedi gün güneşte bekletilip kurutulan buğday, yaklaşık 150 yıllık olan taş el değirmeninden öğütüp bulgur elde ediyor. Günde en fazla 10 kilogram bulgur yapabilen Cengiz, el emeği bulguru 15 liradan satıyor.

 “NENELERİMİZDEN, DEDELERİMİZDEN KALAN BİR GELENEK”

 Bulgur yapımının zahmetli bir iş olduğunu belirten Ayşe Cengiz, doğal bulgurdan yapılan pilavın çok lezzetli olduğunu söyledi. Ürettikleri bulgura yoğun talep olduğunu belirten Cengiz, “Bu buğdayı bulgur yapmak için ekiyoruz. Buğday olduktan sonra temizleyip, yıkıyoruz. İki saat buğdayı pişiriyoruz, daha sonra kuruması için güneşe seriyoruz. Daha sonra taş el değirmenden öğütüyoruz. Bu nenelerimizden, dedelerimizden kalan bir gelenek. Biz annelerimizden öğrendik. Biz bunu önceleri kendimiz için yapıyorduk, şimdi talep olunca satmak için de yapıyoruz. Emek isteyen bir iş olduğu için, bir kişi günde en fazla 10 kilogram buğday öğütebiliyor.  Kilosunu 15 liradan satıyoruz. Bu buğday doğal üretildiği için, talep çok oluyor.” dedi.

İHA

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