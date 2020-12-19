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  • Gaziantep patlama nerede oldu? Gaziantep patlamasında son durum nedir?
19 Aralık 2020 Cumartesi 09:52 | Son Güncelleme:

Gaziantep patlama nerede oldu? Gaziantep patlamasında son durum nedir?

Gaziantep patlama nerede oldu" Gaziantep patlamasında son durum nedir"

Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda patlama meydana geldi. Hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Çıkan yangında 8 hasta hayatını kaybetti. İşte Gaziantep patlamasında son durum...

Gaziantep'te hastanede yoğun bakımda oksijen tüpü kaynaklı patlama meydana geldi. Hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu yangın çıktı. Gaziantep patlama nerede oldu?

GAZİANTEP PATLAMA NEREDE OLDU?

Gaziantep'te SANKO Üniversitesi Hastanesi Kovid-19 yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazı kaynaklı patlama sonrası yangın meydana geldi.

SON DURUM NEDİR?

Hastane personelinin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangın kısa sürede kontrol altına alınırken yoğun bakım ünitesinde 7, başka bir hastaneye nakil sırasında 1 olmak üzere toplam 8 hasta hayatını kaybetti.

Yangından etkilenme sonucu Mehmet Reşit Saydanoğlu (75), Fethiye Kırca (78), Naciye Ulukütük (56), Abdi Hamzaoğlu (68), Elif Akgül (85), Ökkaş Akbulut (69), Kahraman Taş (71) ve Ali Saffet Kanpolat (64) hayatlarını kaybetti.

Açıklamada, "Yoğun bakımda tedavisi süren diğer 14 hasta, uygun yoğun bakımı olan hastanelere sevk edildi. Konuyla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı." ifadesine yer verildi.

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