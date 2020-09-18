Garajda komşularının çocuğunu dakikalarca dövdüler

Gaziantep'te Emine-Kemal K. çifti oğullarının bisikleti çarpışması yüzünden kavga ettiği Muhammed Uğur K.'yı ev garajında tekme tokat dövdü. Yüksek K. yere düşen çocuğu saçından tutup, tokatladı. Mehmet K. da çocuğun ayağından aldığı terliği yüzüne vurdu. Dakikalarca süren dayak güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

'GÖRÜNTÜLERİ İZLEYEMEDİM'



Dayak olayının güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerini izleyemediğini söyleyen Emine K., "Akşam işten geldiğim sırada küçük kızım kapıda bana, 'ağabeyimi dövüyorlar' dedi. Bisikletle bahçede oynarken iki arkadaş çarpışmışlar. Arkasından da çocuklar kavga etmişler. O anda diğer çocuğun annesi-babası içeri girerek, oğlumu darbediyorlar." dedi.

Ayırmak için araya girdiğinde kendisinide darp ettiklerini belirten anne K., şunları söyledi:

Sesimizi duyan komşular beni ve oğlumu kurtardı. Beni duvara vurdular. Kadın oğlumdan sonra beni saçlarımdan tutarak sürükledi. Geldiğimde çocuğum yerde yatıyordu. Diyecek bir şey bulamıyorum. Bizi aralamaya gelen kişilere de saldırdılar. Durumdan şikâyetçiyiz. Bunu biz yaşadık, diğer aileler yaşamasın. Polisler görüntüleri almaya geldiğinde ben o ana bakamadım"

'BİLİNCİMİ KAYBETTİM'

Başında ve sırtında darp izleri bulunan Muhammet Uğur K., çocuğun anne ve babasının bir anda karanlıkta kendilerini dövmeye başladıklarını belirterek, " "Arkadaşımla ilk önce tartıştık, ben olayı uzatmadım. Çocuk uzatınca annesi koşarak geldi. Küfür etti. Sonra evlerine çıktılar. Ben de garaja bisikletimi koydum. Annesi ve babası bir anda beni karanlıkta dövdüler. Kafama bir şeyle vurunca bilincimi kaybettim" dedi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Apartmanın güvenlik kamerasındaki görüntülerde, Muhammet Uğur K.'nın bisikletini garaja bıraktığı sırada Yüksel K. ve Mehmet K.'nın yüzü ile kafasına terlikle vurduğu görülüyor.