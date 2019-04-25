Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9353
  • 6,6199
  • 243.747
  • 94.498
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Freni boşalan servis minibüsü dükkana girdi

Freni boşalan servis minibüsü dükkana girdi

Freni boşalan servis minibüsü dükkana girdi

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, içinde kimse bulunmayan park halindeki servis minibüsü, freninin boşalması sonucu boş dükkana çarptı. Araç sahibinin bağırarak yaptığı uyarıyla çevrede bulunanlar koşarak uzaklaştı.

x

Olay, öğleden sonra, Körfez Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Tüpraş 50'nci Yıl Anadolu Lisesi'ne öğrenci taşıyan Osman A., 41 P 4639 plakalı servis minibüsünü rampada park edip, indi.

Freni boşalan servis minibüsü rampada yaklaşık 100 metre giderek boş dükkana çarptı. Aracı durdurmak için koşan Osman A. başarılı olmadı. Osman A.'nın bağırarak yaptığı uyarıyla çevrede bulunanlar koşarak kaçtı.

Olayda, araç ve dükkanın camları hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı

DHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Selim Bayraktar sevgilisiyle alışverişte yakalandı
Ece Erken: Serkan baba olmaya karar verdi
Zehra hatıra olsun istemiş
Cenk Tosun sahada sert evde romantik
Kim Kardashian'dan radikal karar! İşte yeni mesleği
Yeni bir şeyler üretme fikri, her zaman gelişimin önünü açar. Açılan üretim yolunda ise rekabetler d

Apple vs Samsung: Teknoloji Savaşı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Yeni Zelanda askerleri Çanakkale'de haka dansı yaptı