Ezel'in hayatını karartan serbest 

O makas Ezel Erdem’in (13) boynuna saplandı. Ameliyat olan ve günlerce yoğun bakımda kalan Ezel, felç oldu. Tutuklanan Gök, Gaziosmanpaşa 10. Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıktı.

AİLESİ SİTEM ETTİ

5 yıl hapsi istenen sanık, ilk duruşmada tahliye edildi. Ailenin avukatı Hasan Ali Kurt, karara itiraz edeceklerini söyledi. Sosyal medyada sitem eden baba Ekrem Erdem de “Kızımın hayatını kararttı, şimdi serbest” ifadesini kullandı.