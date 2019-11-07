Kandil simidi tarifi malzemeleri nelerdir?

Kandillerimizin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kandil simidini, evinizde kolayca yapabilirsiniz. Evinizde sık kullandığınız malzemeler ile kısa sürede leziz bir kandil simidi yapabilirsiniz. İsteğinize göre kandil simidini mahlepli ve mahlepsiz olarak tercih edebilirsiniz.

Evde Kandil simidi nasıl yapılır?

Kandil Simidi ülkemizde kandillerin vazgeçilmezlerinden biridir. Kandil Simidi pek çok pastaneci ve fırın tarafından yapılır. Fakat evde kandil simidi de yapılabilir.

İşte Kandil Simidi tarifi;

Bir su bardağı sıvı yağ

Bir su bardağı su250 - 300 gram tereyağı veya 1 paket margarin (oda ısısında olmalı)

Bir paket kabartma tozu

Bir yemek kaşığı şeker

Bir yemek kaşığı sirke veya limon damlası

Bir tatlı kaşığı tuzKabın alabildiği kadar un

Bir yumurtanın akı ve susam (üzeri için) Evde kandil simidi yapmak için derin bir kabın içerisine Bir su bardağı suyu bir su bardağı sıvı yağı 250 - 300 gram tereyağı veya 1 paket margarini bir tatlı kaşığı tuzu bir yemek kaşığı şekeri ve bir yemek kaşığı sirkeyi koyup iyice karıştırın.Azar azar ve yavaş yavaş unu ilave edip fazla katı olmayan yumuşak bir hamur elde edelim.Bu kıvamı elde ettikten sonra hamurdan küçük parçalar koparıp simit şekli verelim. Daha sonra yumurta akına ve susama batırıp tepsiye güzelce dizelim. Önceden ısıtılmış fırında 170 derecede pişirelim.