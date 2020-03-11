Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1937
  • 7,0241
  • 330.696
  • 100317
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi

Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi

Eskişehir'de tarihi eserler ele geçirildi

Eskişehir'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, Roma dönemine ait 59 adet sikke ve 8 adet tarihi figür ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi sikke satışı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Sikkelerin bir otomobille taşınacağı belirlendi. Takibe alınan otomobil Odunpazarı lçesi Karapazar Mahallesi Derbent mevkisinde durduruldu. Yapılan aramada Roma dönemine ait 59 adet sikke, 8 adet tarihi figür ve 1 adet kazıda kullanılan dedektör ele geçirildi. Otomobilde bulunan O.K. ve T.B. gözaltına alındı.

Ele geçirilen malzemeler Eskişehir Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

DHA


Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?

Ellerimizi ne zaman yıkamalıyız?

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sağlık bakanlığı tek tek açıkladı! Koronavirüs(COVID-19) nasıl bulaşır? Nasıl korunulur? Belirtileri nelerdir?