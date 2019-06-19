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Eski muhtar, yeni muhtarı yaralayıp, amcasını öldürdü

Eski muhtar, yeni muhtarı yaralayıp, amcasını öldürdü

Elazığ'ın Sivrice ilçesine bağlı Kamışlı köyü eski muhtarı Mehmet K. (62), 31 Mart yerel seçimlerinde yerine gelen yeni muhtar Ali Çetin'i (56) bacağından vurarak yaraladı, amcası Mehmet Çetin'i ise öldürdü. Eski muhtar, jandarmaya teslim oldu.

Olay, dün gece Kamışlı köyünde meydana geldi. Köyün eski muhtarı Mehmet K. ile yeni muhtar Ali Çetin ve amcası Mehmet Çetin arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kavgaya dönüşürken Mehmet K., üzerindeki tabancayı çekip, Ali Çetin ile amcasına ateş açtı. Muhtar Çetin ayağından vururlarak yaralanırken, amca Mehmet Çetin vücudunu isabet eden kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. 

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Muhtar Ali Çetin, yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansa Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı. Mehmet Çetin'in cenazesi ise morga götürüldü. Mehmet K. jandarma karakoluna giderek, teslim oldu.

(DHA)

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