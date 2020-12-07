Eski eş katliamı:3 ölü

Erzurum Yakutiye’de dün Raci Arslan, çocuklarını görmek için eski eşinin evine gitti. 2 oğlunu ekmek almaya gönderen adam, yanında getirdiği silahla kızlarına ve eski eşine kurşun yağdırdı. Silah sesini duyup eve koşan Emre Can A. ve Ferdi A. korkunç manzarayla karşılaştı. Çocukların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde yerde yatan anne Gülçin Karabıyık (50) ile kızı Cansu Arslan’ın (17) hayatını kaybettiği, diğer kızı Burçin Arslan’ın ise (24) yaşadığı tespit edildi. Ancak hastaneye kaldırılan genç kız da yaşamını yitirdi.

ELİNDEN VURDULAR



Otomobiliyle kaçan katil zanlısı, Gölbaşı semtinde başına silah dayayarak yolda yürümeye başladı. Teslim olmayan cani, özel harekât polisleri tarafından sağ el ve karın boşluğundan vurularak etkisiz hale getirildi. Hastaneye kaldırılan saldırganın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

SUÇ MAKİNESİ



Raci Arslan’ın 26 suç dosyası bulunduğu öğrenildi.