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  3. Eşiyle tartıştı, evi yaktı! İtfaiye ekiplerine 'neden geldiniz' dedi

Eşiyle tartıştı, evi yaktı! İtfaiye ekiplerine 'neden geldiniz' dedi

Eşiyle tartıştı, evi yaktı! İtfaiye ekiplerine 'neden geldiniz' dedi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde oturan E.E. (28), iddiaya göre telefonda konuştuğu eşiyle tartışınca yaşadığı evi yaktı. E.E., yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de 'Neden geldiniz?' diyerek tepki gösterdi.

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Olay, akşam saatlerinde Topallı Mahallesi'nin Çerkezuşağı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, E.E. eşi ile telefonda konuşurken tartışmaya başladı. Tartışma sırasında sinirlenen E.E., yaşadığı evi ateşe verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

'BIRAKIN YANSIN'

İtfaiye hemen yangına müdahale emek isterken yanlarına gelen E.E., "Neden geldiniz?' Bırakın yansın, söndürmeyin" diyerek tepki gösterdi. İtfaiye ekipleri alevlere hemen müdahale edip yangını kısa sürede söndürürken, ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

DHA

Yangınla ilgili soruşturma başlatılırken, E.E. ifadesi alınmak üzere jandarma tarafından gözaltına alındı. 

DHA

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