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Erzurum'da kaybolan Furkan'ın babası tutuklandı

Erzurum'da kaybolan Furkan'ın babası tutuklandı

Erzurum'un Karaçoban ilçesinde 4 yaşındaki Furkan Y'nin kaybolmasına ilişkin gözaltına alınan çocuğun babası tutuklandı, amcası, dedesi ve babaannesi ise serbest bırakıldı.

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Erzurum'un Karaçoban ilçesinin Budaklı Mahallesi'nde 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oyun oynadıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan küçük çocuğun kaybolmasıyla ilgili gözaltına alınan babası F.Y, engelli amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y'nin Karaçoban İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 4 zanlı, Hınıs Adliyesi'ne getirildi.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Furkan Y'nin babası F.Y. tutuklandı, dedesi E.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Şüphelilerden babaanne H.S.Y. ve amcası Y.Y. ise Cumhuriyet Savcılığındaki sorgularının ardından serbest kaldı.

Karaçoban ilçesinde Furkan Y, 17 Nisan Çarşamba günü evinin önünde oynarken kaybolmuş, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama başlatılmıştı.

Hınıs Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında küçük çocuğun babası F.Y, amcası Y.Y, dedesi E.Y. ve babaannesi H.S.Y. gözaltına alınmıştı.

AA

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