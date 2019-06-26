Erzurum'da 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi

Bir ihbarı değerlendiren Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ağrı'dan yola çıkan yolcu otobüsünü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde durdurdu. Yapılan denetimlerde yolculardan birinin el çantası içerisinde gizlenmiş Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 santim çapında, üzerlerinde eski medeniyetlere ait figürler bulunan toplam 3 bin 200 altın sikke ele geçirildi. Altın sikkeler Erzurum Müze Müdürlüğü'ne teslim edilerek muhafaza altına alındı. Altın sikkeleri Bursa'ya satmak için götüreceği tespit edilen şüpheli yolcu gözaltına alındı.

(DHA)