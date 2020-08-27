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  3. Erikli çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Erikli su çekilişi sonuçları 2020
27 Ağustos 2020 Perşembe 16:17 | Son Güncelleme:

Erikli çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak? Erikli su çekilişi sonuçları 2020

Erikli çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak" Erikli su çekilişi sonuçları 2020

Erikli su çekiliş sonuçları için geri sayım başladı. Gri kapakların altında bulunan şifreyi gönderen vatandaşlar, 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods kazanma şansı yakalıyor. Erikli su çekiliş sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, kampanyayı yakından takip ediyor. Erikli çekiliş sonuçları ne zaman açıklanacak?

Erikli su çekilişi sonuçları, katılımcıların öğrenmek istediği konular arasında yer alıyor. Kapakların altında bulunan şifreyi belirtilen tarihler arasında ad, soyadı, doğum tarihi ve adres bilgileriyle beraber kampanyaya katılım sağlıyor. Erikli çekilişi 4 dönem halinde gerçekleşiyor. Erikli su çekilişinde 4 BMW 320İ, 20 Iphone ve 40 AirPods dağıtıyor.

ERİKLİ SU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Erikli son kampanya çekilişleri 01-31 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Çekiliş, 4 dönem için ayrı ayrı yapıldı. Son dönem Erikli çekiliş sonuçları 16.09.2020 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar www.erikli.com.tr'den duyurulacak.

ERİKLİ ÇEKİLİŞ KAMPANYA DETAYLARI NELERDİR?

4 kişiye BMW 3.20 araba, 20 kişiye Apple iPhone 11 ve 40 kişiye AirPods kulaklık kazandıran Erikli çekilişine katılmak için, üzerinde kampanya görseli bulunan Erikli Su (0,5 litre, 1,5 litre, 5 litre, 15 litre ve 19 litre) kapaklarından çıkan şifreyi Erikli Su internet sitesindeki form üzerinden göndermelisiniz. Her su şişesi farklı sayıda çekiliş hakkı kazandırıyor. Şifreli kapakları çekiliş sonucu açıklanıncaya kadar saklamanız gerekmektedir. Kazanmanız durumunda şifreli kapak sizden istenecektir.

Aksi halde hakkınız yedek talihliye geçer. Şişeleri saklamanıza gerek yoktur. Çekiliş dört dönem boyunca yapılacak olup her dönem sonunda çekiliş yapılacaktır. Yani dört dönem boyunca her dönem çekilişe katılırsanız her dönemde hediye kazanma ihtimaliniz olur.

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