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  • Enkazda bulunan çanta duygulandırdı: İçinden borç listesi ve para çıktı
02 Kasım 2020 Pazartesi 09:51 | Son Güncelleme:

Enkazda bulunan çanta duygulandırdı: İçinden borç listesi ve para çıktı

Enkazda bulunan çanta duygulandırdı: İçinden borç listesi ve para çıktı
DHA

İzmir'de depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nda arama-kurtarma çalışmaları sürüyor. Ekipler arama-kurtarma çalışmaları sırasında Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantanın içinden çıkanlar ise herkese duygu dolu anlar yaşattı.

İzmir'de arama kurtarma çalışmaları sırasında polis ve AFAD ekipleri, Doğanlar Apartmanı enkazından Emine Kavak isimli kadının çantasına ulaştı. Çantadan çıkanlar ise ekiplere duygulu anlar yaşattı.

DHA'da yer alan habere göre, İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen depremin ardından enkazlarda arama kurtarma çalışmaları ara verilmeden devam ederken, AFAD ekipleri Doğanlar Apartmanı’nın 3’ncü katında bir çanta buldu. Saat 03.30 sıralarında yıkıntılar arasından çıkartılan çantanın, yapılan incelemede Emine Kavak isimli bir kadına ait olduğu belirlendi. Çantadan çıkanlar ise polis ve AFAD ekiplerini duygulandırdı. Kavak’ın deprem öncesinde, mevcut borçlarını bir kağıda yazdığı, ödemek için de bir miktar para ile birlikte kağıdı aynı poşete koyduğu görüldü.

AFAD ekipleri, daha sonra çantayı polis ekiplerine teslim etti. Polis ekipleri içerisinde borç listesi ve bir miktar para bulunan çanta ile ilgili tutanak tutarak bölgeden ayrıldı.

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