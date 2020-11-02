Elif bebeğin sağlık durumu nasıl? Elif Perinçek'in kurtarılma anı
Elif Perinçek'in kurtarılma anı gündemde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 3 yaşındaki Elif Perinçek tam 65 saat sonra canlı olarak kurtarıldı. Elif'in kurtarılması enkaz altındaki diğer canlar için de umut oldu. Kurtarıldığında, kurtarıcısının elini tutan ve hiç bırakmayan Elif'in sağlık durumu da tüm vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte Elif Perinçek'in kurtarılma anı ve sağlık durumu...
İzmir'deki depremin üzerinden 65 saat sonra gelen mucize 3 yaşındaki Elif'in canlı olarak kurtarılması oldu. Elif'in kurtarılma anı sosyal medyada paylaşılarak umudun simgesi oldu. Enkaz altında kalan diğer canlar için umut olan Elif'in sağlık durumu da vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
ELİF BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?
Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerini kullandı.
ELİF BEBEĞİN KURTARILMA ANI
Elif, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtatıldı.