Elif bebeğin sağlık durumu nasıl? Elif Perinçek'in kurtarılma anı

İzmir'deki depremin üzerinden 65 saat sonra gelen mucize 3 yaşındaki Elif'in canlı olarak kurtarılması oldu. Elif'in kurtarılma anı sosyal medyada paylaşılarak umudun simgesi oldu. Enkaz altında kalan diğer canlar için umut olan Elif'in sağlık durumu da vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elif bebeğin sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

ELİF BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi." ifadelerini kullandı.

ELİF BEBEĞİN KURTARILMA ANI

Elif, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü İzmir'deki Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65 saat sonra kurtatıldı.

3 yaşındaki Elif, Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 65. saatte yaralı olarak çıkarıldı