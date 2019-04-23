Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8385
  • 6,5488
  • 238.283
  • 95.952
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Elazığ'da zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ'da zincirleme trafik kazası sonucu 5 kişi yaralandı

Elazığ’da 1’i tır, 3 aracın karıştığı kazada otomobiller hurdaya dönerken, 5 kişi yaralandı.

x

Kaza, Elazığ-Malatya Karayolu’nun 4’üncü kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.E. idaresindeki 23 AAN 502 plakalı otomobil, önce 23 BS 959 plakalı otomobile ardından da F.A. idaresindeki 23 BT 205 plakalı tıra çaptı. Kazada 5 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılardan sürücü H.E.’ye olay yerinde müdahale etti. Diğer 4 yaralı ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. 

Kazada iki otomobil de hurdaya döndü. 

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Deniz Çakır'a 1 yıla kadar hapis istemi
Mahkeme sonrası... Ahmet Kural'dan ilk paylaşım
Umut Evirgen'den emojili yanıt!
Merve Özbey'in 17 yıllık hayali gerçekleşti
Kibariye bu kez fena patlayacak
Sevdiğinizle karşı karşıya kaldığınız o an aklınıza makyajsız olduğunuz gelir ve aniden kendinizi ye

Makyajsız sevdiğime yakalanmışımdır

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kadir Doğulu: İkimiz de gönülden çocuk istiyoruz

Nusret'in yeni mesleği belli oldu!