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  • Elazığ'da 42 suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı!
11 Eylül 2020 Cuma 23:11 | Son Güncelleme:

Elazığ'da 42 suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı!

Elazığ'da 42 suçtan kaydı bulunan kişi tutuklandı!
AA

Elazığ'da, 34'ü hırsızlıktan 42 ayrı suç kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

Elazığ'da 42 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsızlık zanlısı tutuklandı.

AA'nın aktardığı habere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kent merkezinde farklı tarihlerde iki ikamet, bir iş yeri ve bir otomobilden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma başlattı.

Ekiplerin çalışmasında hırsızlık olaylarının şüphelisi olarak 34'ü hırsızlıktan 42 suç kaydı bulunan A.B. düzenlenen operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.B, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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