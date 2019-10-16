Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ekşili Köfte tarifi: İşte en güzel Ekşili Köfte yapılışı
Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ekşili Köfte tarifi ve yapılışı yemek yapmak isteyen kişiler tarafından aratılıyor. MasterChef Türkiye yarışma programında yapılan yemekler ve tarifleri programı izleyen bireyler tarafından merak ediliyor. Yarışmanın 16 Ekim Çarşamba günü yayınlanan bölümünde yarışmacılar birbirinden lezzetli köfteler pişirdiler. Bunlardan birisi de Ekşili Köfteydi. Peki, Ekşili Köfte nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri
Ekşili Köfte tarifi yemek tutkunları tarafından öğrenilmek istiyor. Ekşili Köfte nasıl yapılır? İçerisinde birçok besin ve protein barındıran, hem çorba hem de yemek olarak tüketilebilen Ekşili Köfte yemeği yemek yapmak isteyen kişilerin imdadına yetişiyor. Çeşitli yörelerde farklı isimler verilse de genellikle yapılışı ve kullanılan malzemeleri benzerlik gösterir. Biz de sizler için bu doyurucu lezzetin püf noktalarını haberimiz içerisinde derledik. İşte Ekşili Köfte yapılışı ve malzemeleri
EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ
Ekşili Köfte malzemeleri;
-Zeytinyağı
-2 adet havuç – dilimlenmiş
-1 adet kereviz – küp doğranmış
-2 adet patates – küp doğranmış
-1 adet kereviz sapı
-7 su bardağı su
-Tuz
-Karabiber
Köftesi için malzemeler;
-350 gr. kıyma
-1 adet soğan – rende
-1 adet yumurta
-¼ su bardağı pirinç
-Tuz
-Karabiber
-Un – köfteleri kaplamak için
Meyanesi için malzemeler;
-1 adet yumurta sarısı
-1 adet limonun suyu
Ekşili Köfte yapılışı; Havuçları ve kerevizi küp küp doğrayın, tencerenizi ocağa alın ve doğradığınız havuçları tencereye ekleyin.
Üzerine suyu ekleyin, kerevizi ve patatesi de ekleyin ve haşlamaya bırakın.
Derin bir kapta rendelenmiş kıyma, soğan, yumurta, pirinç, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.
Geniş bir tepsiye un dökün ve yayın.
Kıymalı harçtan fındıktan bir tık büyük köfteler yapıp unlu tepsiye koyun.
Tüm köfteleri hazırladıktan sora tepsiyi sallayarak tüm köfteleri iyice unlayın.
Sebzeler pişerken tencerenin üst kısmında biriken köpüğü kenara alın.
Sebzeler de piştikten sonra köfteleri fazla unundan arındırın ve ince doğradığınız kereviz saplarıyla birlikte tencereye ekleyin.
Her şeyi 15 – 20 dakika kadar pişirin.
Tüm malzemeler pişince ocaktan alın.
Meyanesini hazırlamak için; bir kasede yumurta ve limon suyunu iyice çırpın.
Köftenin suyundan bir kepçe alın ve sürekli çırparak yumurtalı karışıma ilave edin.
Birkaç kepçe daha suyu aynı şekilde ekleyerek karışımın ılınmasını sağlayın.
Ardından yumurtalı karışımı köftelerin üzerine dökün ve karıştırdıktan sonra sıcak servis edin.