Ekşili Köfte nasıl yapılır? Ekşili Köfte tarifi: İşte en güzel Ekşili Köfte yapılışı

Ekşili Köfte tarifi yemek tutkunları tarafından öğrenilmek istiyor. Ekşili Köfte nasıl yapılır? İçerisinde birçok besin ve protein barındıran, hem çorba hem de yemek olarak tüketilebilen Ekşili Köfte yemeği yemek yapmak isteyen kişilerin imdadına yetişiyor. Çeşitli yörelerde farklı isimler verilse de genellikle yapılışı ve kullanılan malzemeleri benzerlik gösterir. Biz de sizler için bu doyurucu lezzetin püf noktalarını haberimiz içerisinde derledik. İşte Ekşili Köfte yapılışı ve malzemeleri

EKŞİLİ KÖFTE TARİFİ

Ekşili Köfte malzemeleri;

-Zeytinyağı

-2 adet havuç – dilimlenmiş

-1 adet kereviz – küp doğranmış

-2 adet patates – küp doğranmış

-1 adet kereviz sapı

-7 su bardağı su

-Tuz

-Karabiber

Köftesi için malzemeler;

-350 gr. kıyma

-1 adet soğan – rende

-1 adet yumurta

-¼ su bardağı pirinç

-Tuz

-Karabiber

-Un – köfteleri kaplamak için

Meyanesi için malzemeler;

-1 adet yumurta sarısı

-1 adet limonun suyu

Ekşili Köfte yapılışı; Havuçları ve kerevizi küp küp doğrayın, tencerenizi ocağa alın ve doğradığınız havuçları tencereye ekleyin.

Üzerine suyu ekleyin, kerevizi ve patatesi de ekleyin ve haşlamaya bırakın.

Derin bir kapta rendelenmiş kıyma, soğan, yumurta, pirinç, tuz ve karabiberi iyice yoğurun.

Geniş bir tepsiye un dökün ve yayın.

Kıymalı harçtan fındıktan bir tık büyük köfteler yapıp unlu tepsiye koyun.

Tüm köfteleri hazırladıktan sora tepsiyi sallayarak tüm köfteleri iyice unlayın.

Sebzeler pişerken tencerenin üst kısmında biriken köpüğü kenara alın.

Sebzeler de piştikten sonra köfteleri fazla unundan arındırın ve ince doğradığınız kereviz saplarıyla birlikte tencereye ekleyin.

Her şeyi 15 – 20 dakika kadar pişirin.

Tüm malzemeler pişince ocaktan alın.

Meyanesini hazırlamak için; bir kasede yumurta ve limon suyunu iyice çırpın.

Köftenin suyundan bir kepçe alın ve sürekli çırparak yumurtalı karışıma ilave edin.

Birkaç kepçe daha suyu aynı şekilde ekleyerek karışımın ılınmasını sağlayın.

Ardından yumurtalı karışımı köftelerin üzerine dökün ve karıştırdıktan sonra sıcak servis edin.