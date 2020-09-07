07 Eylül 2020 Pazartesi 23:18 | Son Güncelleme:AA
Duygu Delen'in ölümüne bilimsel inceleme
Gaziantep'te 13 Ağustos'ta erkek arkadaşı Mehmet Kaplan'a ait 4'üncü kattaki evin penceresinden şüpheli şekilde düşen Duygu Delen'in (17) ölümüne ilişkin soruşturma dosyasının bir örneği incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Kar'a gönderildi.
Delen Ailesi’nin avukatı Ömer Faruk Akan, “Özellikle düşme-düşürülme hususunda ve düşmenin haricinde vücutta başka travmaların olup olmaması detaylıca araştırılacak” diye konuştu.