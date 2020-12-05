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05 Aralık 2020 Cumartesi 13:17 | Son Güncelleme:

Duyanları hayrete düşüren olay: Balıkçı, balıkçıyı soydu

Duyanları hayrete düşüren olay: Balıkçı, balıkçıyı soydu
DHA

Tekirdağ'da, duyanları hayrete düşüren bir olay yaşandı. Balıkçı dükkanından çalınan 10 bin lira değerinde balıkların hırsızı, komşu balıkçı çıktı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde Oğuzhan Özgül'e ait iş yerinden çalınan 10 bin lira değerindeki balıkları, komşu dükkanın sahibi 3 balıkçının çaldığı ortaya çıktı. 3 şüpheli, gözaltına alındı.

DHA'da yer alan habere göre, Saray ilçesi Yeni Mahallesi'nde balıkçılık yapan Oğuzhan Özgül, dün sabah iş yerine geldiğinde kepenk kilitleri kırılarak içeri girildiğini gördü. İş yerinden 10 bin lira değerindeki çinekopların çalındığını fark eden Özgül, polise şikayette bulundu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelediklerinde, Özgül'ün balıklarını, komşu iş yerinin sahipleri Hüseyin G., Özden G. ve Necmi K.'nin çaldığını tespit etti. Şüpheliler gözaltına alındı.

Akşam Gazetesi Spor Editörü Şafak Gözmen Sivasspor -  Villarreal maçını AKŞAM TV'ye değerlendi

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