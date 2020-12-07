Duyanlar hayrete düştü! Bebek düdüklü tencereye sıkıştı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde bir yaşındaki bebek, düdüklü tencereye sıkıştı. Ailenin çıkarmayı başaramadığı bebeği itfaiye ekipleri kurtardı.

DHA'da yer alan habere göre, anne Z.Ö. akşam saatlerinde mutfak işleriyle uğraştığı sırada yanında bulunan oğlu Y.Ö. yerdeki düdüklü tencere ile oynamaya başladı. Düdüklü tencerenin içine girip oturan Y.Ö.’nün sıkıştığını anlayan anne Z.Ö. ve baba E.Ö. bebeklerini çıkarmaya çalıştı.

Talihsiz bebeği sıkıştığı yerden çıkarmayı başaramayan baba E.Ö., durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye, yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından tencereyi genişleterek, Y.Ö.’yü kurtardı.

Rahat bir nefes alan bebeğin ailesi yaptıkları çalışma nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti.