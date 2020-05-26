Koronavirüs salgını sonrası normalleşme planında, daha önce kapatılan pek çok işletme ve mekanın açılması yer alıyor. İki aydan uzun bir süredir kapalı olan düğün salonlarının yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Düğün salonları ne zaman açılacak? Düğün salonları açılış tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. İşte tüm merak edilenler..

DÜĞÜN SALONLARI NE ZAMAN AÇILACAK?



Düğün salonları korona virüsü salgını nedeniyle geçici süreliğine kapatılmıştı. Düğün ve nişan gibi organizasyon yapan işletmeler kapatılınca da evlenecek olan vatandaşlar için düğünlerin akıbeti de merak edilir oldu.

Salgın sonrası için ise 4 aşamalı normalleşme planı belirlendi. Buna göre üçüncü aşama 1 Eylül’den başlayıp yıl sonuna kadar devam edecek. 31 Aralık 2020’de kamu tam kapasite olarak çalışacak fakat bazı toplantılar telekonferans ile yapılmaya devam edecek. Okullar açılacak fakat öğrenci ve öğretmenler bazı tedbirlerle okula gidecek. Hijyen kurallarına dikkat edilecek.

Kapalı alanda konser, düğün gibi etkinlikler başlayabilecek. Büyük katılımlı toplantılar da bazı tedbirler ile yapılmaya başlanacak.

Düğün salonları ile ilgili mevcut durumdaki planlamalar bu şekilde gözüküyor. Konuya ilişkin kesin bir açıklama geldiğinde haberimiz içerisine eklenecektir.