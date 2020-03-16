Düğün önlemi! Tokalaşmak yok, dezenfektan var

Düğüne gelen misafirler, önce kolonya ikram edilerek, salona alındı. Baba Atilla Kök, tokalaşmak isteyen misafirlerine elini uzatmazken özür dileyip, elini göğsünün üzerine koyarak, selamladı. Bazı misafirler ise ısrarla sarılmak ve tokalaşmak isteyince düğün sahipleri geri çevirmedi.

STERİL ELLERLE TAKI TAKTILAR



İzmit’te ise gerçekleştirilen bir düğünde davetliler, salon girişinde salgına karşı ellerini dezenfektanla temizledi, takı töreninde damat ve gelinle tokalaşmamaya özen gösterdi. Gelin ve damat, davetlilerin ellerine takı takmadan önce de dezenfektan sıktı.