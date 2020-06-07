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  3. 'Balık adamlar' şaştı kaldı! Pes dedirten görüntü
07 Haziran 2020 Pazar 15:01 | Son Güncelleme:

'Balık adamlar' şaştı kaldı! Pes dedirten görüntü

'Balık adamlar' şaştı kaldı! Pes dedirten görüntü

Mersin'de 'Çevre Haftası' kapsamında düzenlenen etkinlikte, balık adamlar tarafından denizden çıkarılan yüzlerce çeşit atık

Mersin’de ’Çevre Haftası’ kapsamında düzenlenen etkinlikte, balık adamlar tarafından denizden çıkarılan yüzlerce çeşit atık, ’bu kadarına da pes’ dedirtti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığınca, ’Çevre Koruma Haftası’ kapsamında farkındalığı artırmak ve deniz kirliliğine dikkat çekmek için marinada dalış etkinliği gerçekleştirildi. Akdeniz Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı balık adamlar ile deniz polisi ve itfaiyenin dalgıç ekiplerinin katıldığı etkinlikte dalış yapan ekipler, alışveriş sepetinden sandalyeye, cam şişelerden poşetlere kadar yüzlerce atığı denizden çıkardı. Atıklar, vatandaşlar görebilsin diye sergilenmek üzere belirlenen alana bırakılırken, denizden çıkanlar ’bu kadarına da pes’ dedirtti.

“19 GEMİYE 36 MİLYON LİRA CEZA YAZDIK”

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Bülent Halisdemir, çevre konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Marinadaki etkinliğin Mersin Büyükşehir Belediyesi, Sahil Güvenlik ve deniz polisinin ortak çalışmasıyla gerçekleştiğini söyleyen Halisdemir, “Denizlerimizin özellikle insan eliyle kirletilmesi bizleri üzüyor. Biz bu farkındalığı vatandaşlarımıza göstermek istiyoruz. Deniz araçlarının denizi kirletmesini istemiyoruz. Bu konuda yüzlerce denetim yaptık. 19 gemiye 36 milyon lira gibi bir ceza yazmak zorunda kaldık. Amacımız ceza değil, amacımız caydırıcılık. Biz Mersinlilerin denize küsmesini istemiyoruz. Bizlerin vatandaşlarımızdan isteği deniz ortamına istenmeyen maddeleri atmamaları, bu konuda duyarlı olmaları” dedi.

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