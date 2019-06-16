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  3. Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eminönü sahilinde dalgıçlar denizde çöp topladı

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eminönü sahilinde dalgıçlar denizde çöp topladı

Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eminönü sahilinde dalgıçlar denizde çöp topladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Deniz Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Eminönü sahilinde düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar denizde çöp topladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında, toplumda çevre  bilincinin gelişmesi ve deniz temizliği hassasiyetinin arttırılması amacıyla  düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar deniz tabanından çöp çıkardı.

İBB Deniz Hizmetleri Müdürlüğü Kıyı Temizlik Personeli Salih Gündüz,  yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın  himayesinde başlatılan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca yürütülen, Deniz Temiz  Derneği (TURMEPA) iş birliğiyle hayata geçirilen "Sıfır Atık Mavi Projesi"ne  kayıtsız kalamayacaklarını belirtti.

İstanbul genelinde kıyı ve plaj temizliğini gerçekleştirdiklerini  anlatan Gündüz, "Dalgıçlarımız denize dalarak, vatandaşların denize attığı ya da  bir şekilde denize düşmüş atıkları temizliyoruz. Bu atıklar, basında haber  oldukça her sene azalıyor. Umuyoruz ki burada gelecek sene 5 Haziran Dünya Çevre  Günü'nde tekrar aynı yerde bu dalışı yapalım ve artık hiç atığın çıkmadığını  görelim." diye konuştu.

Denizden çıkan ilginç materyallerden bahseden Gündüz, "Market arabası,  motosiklet, testere, televizyon, elektronik eşyalar, özellikle cep telefonu  çıkıyor." dedi.

Vatandaşlar, dalgıçların denizden atıkları çıkarmasını ve  çıkarıldıktan sonra sergilenen patlamamış uçaksavar mermisi, cep telefonu,  bilgisayar ve elektrikli testere gibi atıkları ilgiyle izledi.

(AA)

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