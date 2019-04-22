Hakkari'de kaya parçaları 5 evin üzerine düştü

Kent merkezine yaklaşık 40 kilometre mesafedeki Taşbaşı köyünde Bedel, Hasan ve Abdullah Kaya ile Hacı Çiftçi ve Nebi Akbay'ın tek katlı evlerinin üzerine yamaçtan kopan kaya parçaları düştü.

Evlerin tavan ve duvarından içeri giren kaya parçaları, hasara yol açtı. AFAD ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgede çalışma başlattı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Özgür Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, söz konusu 5 evin boşaltıldığını söyledi.

Olayda kimseye zarar gelmemesinin sevindirici olduğunu anlatan Bostancı, "Olayın yaşadığı yerde inceleme yaptık. Çalışmalarımız sürüyor." dedi.

Köy sakinlerinden Ali Kaya, gece yaşanan olay sırasında evde olduklarını belirterek, "Şans eseri kimseye bir şey olmadı. 5 ev kullanılamaz hale geldi. Bu yüzden yetkililerden yardım bekliyoruz. Olayın yaşandığı saatlerde hemen jandarma ekipleri buraya geldi ve bize yardım etti. Onlara da teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Sezer Çiftçi de sağanağın ardından kaya parçalarının evlerinin üzerine düştüğünü dile getirdi.

AA