Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

Cuma namazı kılınışı uzun süredir kapalı olan camilerin açılması üzerine araştırılmaya başlandı. Müslüman alemi tarafından kutsal kabul edilen Cuma günleri ibadet ve dua etmek için bir fırsattır. Koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında camiler toplu ibadete kapatılmıştı. Camiler bugün kılınacak Cuma namazı ile beraber müminlere kapılarını açacak. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?



CUMA NAMAZI NASIL KILINIR VE KAÇ REKAT?

Cuma Namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Son sünneten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat vaktin son sünneti ilave edilir. Toplam 16 rekatta tamamlanır.

Cuma namazının farzını kılmak için; Müezzin kamet eder. "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya, uydum imama" diye niyet ederiz. "Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız. Sessizce Subhaneke'yi okuruz. Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz.

Ayağa kalkarak kıyama dururuz. Ayakta bir şey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan en az, kısa üç ayet veya üç ayet miktarı uzun bir âyet okur. İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte rükuya gideriz İmam "Allahu Ekber" der ve birlikte secdeye gideriz. Doğruluruz, tekrar secdeye gideriz. İmam "Allahu Ekber" diyerek otururuz ve Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz. İmamla birlikte "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız.

CUMA GÜNÜNÜN FAZİLETİ

Yüce Allah Kur’an-ı Kerim’de Cuma gününün önemi hakkında şöyle buyurmuştur;

“Ey iman edenler, Cuma günü namaz için ezan okunduğu zaman Allah’ı anmaya koşun. Alışverişi bırakın. Bilseniz bu sizin için daha iyidir. Namaz bitince yeryüzüne dağılın. Allah’ın lütfundan rızk isteyin Allah’ı çok anın ki mutluluğa erişesiniz.”(Cuma 9-10)

Cuma kelimesinin sözlük manası “cem olmak” “toplanmak” tır. Cuma günü tüm Müslümanlar Cuma namazını eda etmek üzere camide toplanırlar. Bugün adeta bir bayram havasında geçer. Cuma günü hakkıyla yapılan her ibadet Allah katında çok değerlidir. Bu güne “Seyyidü`l-eyyam” günlerin değerlisi denmesinin sebebi de budur.

Peygamber Efendimiz(sav.) hadis-i şerifinde Cuma gününün kudretini bizlere böyle nakletmiştir;

"Güneşin doğduğu en hayırlı gün cumadır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete girmiş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de cuma günü kopacaktır" (Müslim, Cum'a, 18)

CUMA NAMAZINDA OKUNABİLİR SURELER NELERDİR?

Cuma namazını kılmak için niyetlenen bir kimsenin ilk rekatında 'Cuma suresini', 2. rekatında da 'Münafikun' suresini okumak Efendimiz (SAV)'in sünnetlerindendir. Eğer istenilirse ilk rekatta 'Ala suresi' 2. rekatta 'Ğaşiye' suresi de okunabilir, ikisinin de sünnet olduğu bilinmektedir. (Yukarıda bahsedilen surelerde herhangi bir kısaltma önerilmez, sünnet sevabını alabilmek için sadece okumada hızlandırma yapılabilir.)

CUMA GÜNÜ OKUNMASI FAZİLETLİ OLAN DUALAR

“Şu duâ ile cuma günü herhangi bir saatte duâ edilirse sahibine muhakkak icabet olunur.”

“Senden başka hiçbir ilâh yoktur. Ey Hannân, ey Mennân, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celâl ve ikrâm sâhibi!” (Suyûtî, el-Câmiu’s-sağîr, no: 7450)

ABDULLAH B. ÖMER'İN CUMA GÜNÜ İÇİN DİLEK DUASI

Rivayetlere göre, Abdullah b. Ömer şöyle demiştir ki: Namazdan sonra şu dua okursa Allah (c.c)'un izniyle ile duası kabul olur.

'Allahümme innî es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hû. Âlimül ğaybi veşşehâdeti hüverrahmânürrahîm. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm. Lâ te’huzühû sinetün ve lâ nevm. Ellezî meleet azametühüsse-mâvâti vel arde. Ve es’elüke bismike bismillâhirrahmânirrahîm. Ellezî lâ ilâhe illâ hüve ve anet lehül vücûhü ve haşe’at lehül ebsâru ve veciletil kulûbü min haşyetihi en tusalliye alâ Muhammedin ve en tu’tînî hâcetî.