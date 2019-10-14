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  3. Çocukları korumak istedi, kendisi akıma kapıldı

Çocukları korumak istedi, kendisi akıma kapıldı

Çocukları korumak istedi, kendisi akıma kapıldı

Bina görevlisi, yüksek gerilim hattında asılı olan kablonun çocuklara zarar vereceğini düşündü. Kabloya dokununca akıma kapılan adam, yaralandı.

Konya Ereğli’ye bağlı Eti Mahallesi’nde dün sabah apartman görevlisi İrfan Öcal (35), bina önündeki parkta tehlikeli bir durum fark etti. Öcal, parkın üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına, kim tarafından atıldığı belli olmayan telefon kablosunun asılı olduğunu gördü. Çocuklara zarar vereceği düşüncesiyle kabloyu çeken Öcal, akıma kapıldı. Çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Öcal, tedavi altına alındı.

Kabloyu asanlar aranıyor

Asılı kablonun alınması içinde elektrik dağıtım şirketi görevlilerine haber verildi. Polis, kabloyu atan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

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