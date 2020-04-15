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Çoban ressam doğayı süslüyor

Çoban ressam doğayı süslüyor

Burdur Ağlasun'a bağlı Yazır Köyü'ndeki dağlık alanda yaşayan Öğüt Ailesi'nin kızları Büşra (22), 3. sınıfta okuduğu İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin korona salgını nedeniyle tatil edilmesi nedeniyle memleketine döndü.

Eğitimine online devam eden genç kız, bir yandan çocukluğundaki gibi keçi otlatıyor, diğer yandan doğadaki objelere resim çiziyor. Büşra’nın yanmış odun, taşlar, kiremit kırığı ve otlardan elde ettiği renklerle yaptığı resimler görenleri hayran bırakıyor. 

HAVYANLARI OTLATIRKEN YETENEĞİMİ KEŞFETTİM

Doğanın güzelliklerini göstermek istediğini söyleyen Büşra, “Hayvan otlatırken boş vakitlerde resim yapıyordum. Liseyi dışarıdan bitirip hayalimdeki fakülteyi kazandım” dedi.

Büşra Öğüt, bir ağacın üzerine ünlü ressam Bob Ross’u çizdi.

DHA


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