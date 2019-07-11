Çığlıkları sokağı inletti: Yine icra zulmü

Anne İpek Kıvrım, 1 ay yanında kalmasını istediği kızının icrayla babasından alınması için dava açtı. Dün polis ve icra memurları pedagog eşliğinde Muhammed Zeki Bozgeyik’in evine gitti. Babasından ayrılmamak için ağlayan küçük kız, annesine verilmek üzere karakola götürüldü. Eski eşinin kızını 10 ayda 10 kez bile görmeye gelmediğini iddia eden Bozgeyik, “Kızım annesinden şiddet gördüğü için gitmek istemiyor” dedi.

‘Kızım eşya değil’

Çocuğunun icra yoluyla alınmasına tepki gösterenbaba şöyle konuştu: “İcra kanalıyla, bir mal alır gibi, bir çamaşır makinesi almak ister gibi hacze geldiler.”