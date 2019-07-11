Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6693
  • 6,405
  • 257.819
  • 98585.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Yaşam
    3. >
  3. Çığlıkları sokağı inletti: Yine icra zulmü

Çığlıkları sokağı inletti: Yine icra zulmü

Çığlıkları sokağı inletti: Yine icra zulmü

Gaziantep’te 10 ay önce boşanan çiftin 6 yaşındaki kızları Deniz'in velayeti babasına verildi.

Anne İpek Kıvrım, 1 ay yanında kalmasını istediği kızının icrayla babasından alınması için dava açtı. Dün polis ve icra memurları pedagog eşliğinde Muhammed Zeki Bozgeyik’in evine gitti. Babasından ayrılmamak için ağlayan küçük kız, annesine verilmek üzere karakola götürüldü. Eski eşinin kızını 10 ayda 10 kez bile görmeye gelmediğini iddia eden Bozgeyik, “Kızım annesinden şiddet gördüğü için gitmek istemiyor” dedi.

‘Kızım eşya değil’

Çocuğunun icra yoluyla alınmasına tepki gösterenbaba şöyle konuştu: “İcra kanalıyla, bir mal alır gibi, bir çamaşır makinesi almak ister gibi hacze geldiler.” 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Burak Özçivit Fahriye Evcen çifti bebeklerinin yeni videosunu yayınladı
Şeyma Subaşı bunu beklemiyordu! Rakam ortaya çıktı...
Sosyal medyada bunu yaptı! Olay paylaşım
Demet Akalın sahne kıyafeti ile ezber bozdu
Adriana Lima ve Emir Uyar aşkı kanıtlandı
<p>Adana´da bir kadın otobüs şoförünün yolcu alırken gülümseten misafirperverliği sosyal medyada gün

Adana´da Kadın Otobüs Şoföründen İlginç Yolcu Karşılaması

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

ASELSAN yaptı, Başbakan tanıttı

Emekliye ek ödeme müjdesi! İade 2 kat olacak