Cevizli ekmek tarifi ve malzemeleri nelerdir? Zuhal Topal'la Sofrada Cevizli ekmek nasıl yapılır?

Cevizli ekmek tarifi ekran başında bulunan izleyenlerin yakından takip ettiği konulardan oldu. Cevizli ekmek akşam yemeğine Cevizli ekmek tarifi yapacak olanlar, yemek defterlerini şimdiden hazır bulunduruyor. Zuhal Topal'la Sofrada programı konsept değişikliğine giderek her hafta bir yemeği, gelinlerin yapmasını zorunlu tutuyor. Bugün Zuhal Topal'la Sofrada açıklanan Cevizli ekmek tarifi ve malzemeleri nelerdir?

CEVİZLİ EKMEK MALZEMELERİ NELERDİR?

250 gram tam buğday unu 250 gram un 1 paket instant maya 1 tatlı kaşığı tuz 2 su bardağı ılık su 80 gram ceviz içi

CEVİZLİ EKMEK TARİFİ

1 su bardağı ılık suya mayayı ekleyin ve karıştırın.

Derin bir kaba unları alın. Üzerine tuzu ekleyin. Mayalı suyu ve geri kalan 1 su bardağı ılık suyu da ekleyip, yoğurmaya başlayın.

Üzerini bir bezle örtün ve mayalanması için yaklaşık 1-2 saat dinlendirin.

Hamurun mayasını aldıktan sonra cevizleri dilerseniz kırarak dilerseniz bütün halde ekleyin ve yoğurun.

Ekmek şeklini verin. Bir bıçak ile ortasından kesik atın.

Un serpilmiş fırın tepsisine alın.

Önceden ısıtılmış 230 derecelik fırında yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Dilimleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.