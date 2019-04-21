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Ceviz büyüklüğündeki dolu ağaçlara zarar verdi

Ceviz büyüklüğündeki dolu ağaçlara zarar verdi

Şanlıurfa’nın Bozova ilçesinde etkili olan dolu yağışı fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi.

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Bozova ilçesine bağlı Atgüden kırsal mahallesinde sabah saatlerinde aralıklarla etkili olan yağmur, gün içerisinde zaman zaman yerini dolu yağışına bıraktı. Ceviz büyüklüğündeki dolu taneleri fıstık ve badem ağaçlarına zarar verdi. Ağaçların meyve filizlerini ve yapraklarını dallarından söken dolu yağışı bir çiftçi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İHA

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